[Rumeur] Du Forza également sur mobile

Petite bourde de la part de Turn10 qui, en annonçant la victoire d'un certain Evan « Raceboy77 » lors d'un tournoi eSport canadien sur Forza Motorsport 7 a mis dans son texte un lien URL inaccessible mais dont le code révélait l'existence d'un Forza Street qui sera prochainement annoncé.



Mais ne rêvez pas trop vite à une troisième itération sauce Need for Speed : il s'agit apparemment d'un spin-off à l'attention des smartphones/mobiles, de iOS à Android en passant par Windows 10, le tout en collaboration avec le studio Electric Square qui avait déjà opéré avec Microsoft pour sortir un Miami Street sur leur Store.



Cela restera une manière de continuer à faire parler de la licence puisque, outre une probable nouvelle extension pour Forza Horizon 4, aucun nouvel épisode n'est attendu sur Xbox cette année : une première depuis 2010.