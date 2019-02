Project Awakening Arise de nouveau repéré

Après l'Europe, c'est au tour du très fiable organisme de classification coréen d'enregistrer un certain, lié au dernier titre annoncé par Cygames lors du TGS 2018 (en exclusivité sur PlayStation 4), même si l'inconnu demeure concernant le terme « Arise » qui n'avait jamais été officialisé jusque là.Combiné au fait qu'il s'agit d'une évaluation bien précipitée pour un titre dont on ne sait encore pas grand-chose, l'odeur de la démo « Prologue » semble se profiler, ce qui à notre époque n'est pas non plus un cas inédit. D'ailleurs, Atlus doit justement sortir sa démo payante dele mois prochain au Japon.