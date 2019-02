Du King of Fighters dans Dead or Alive 6 Du King of Fighters dans Dead or Alive 6

Dead or Alive 6 aura droit à un Season Pass mais on imagine que cela ne surprendra personne, surtout vu le passif de l'éditeur, et encore moins le fait que vous pourrez accéder avec à pas moins de 62 costumes dans les semaines qui suivront le lancement.



Mais ce n'est pas tout puisque ce pass offrira l'accès à deux personnages supplémentaires (payables séparément au cas où) : Mai Shiranui de The King of Fighters, et un autre encore inconnu mais tiré de cette même franchise.



En outre, vous pourrez essayer le jeu via une session d'essai libre du 22 au 24 février sur PS4 comme sur One, avant le lancement du jeu le 1er mars (également sur PC).