Activision Blizzard : un bénéfice record qui n'empêche pas la suppression de 800 postes

La nouvelle passe mal en terme d'images : Activision Blizzard va réduire ses effectifs de 8 %, soit 800 salariés mis à la porte, et cela concerne tout le monde et pas forcément uniquement des développeurs, incluant Blizzard, le groupe mobile King et (plus logiquement) High Moon puisque ces derniers étaient en partie en charge du lien avec Bungie pour la franchise Destiny, désormais redevenue indépendante.



Le genre d'information qui résonne étrangement quand dans le même temps, le plus gros éditeur tiers mondial annonce une année 2018 historique avec un CA de 6,6 milliards d'euros et des bénéfices nets à hauteur d'1,6 milliards. De quoi balayer toutes critiques sur le manque d'originalité du catalogue (exception faite de l'édition du futur Sekiro de From Software) et Activision assume d'ailleurs jusqu'au bout en déclarant qu'ils vont renforcer avant tout les équipes de leurs franchises phares comme Call of Duty, Candy Crush et les gros morceaux Blizzard.