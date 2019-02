Avec AdHoc Studio, des anciens de Telltale veulent tenter les expériences ''Live'' Avec AdHoc Studio, des anciens de Telltale veulent tenter les expériences ''Live''

Pendant que Skybound œuvre à terminer le chantier The Walking Dead, chose qui sera effective fin mars, ça commence à bouger chez les anciens de Telltale qui comptent rebondir après la fermeture brutale du studio.



Si certaine sont partis « à droite, à gauche » comme on dit, d'autres se sont regroupés et on parle justement aujourd'hui du quatuor Nick Herman, Dennis Lenart, Michael Choung et Pierre Shorette qui avaient vraisemblablement sentis de le vent tourner depuis un moment (tous ont quitté Telltale en 2016/2017) et qui nous annoncent avoir fondé « AdHoc Studio »



Le groupe, qui gonflera probablement avec le temps, veut rester dans l'univers des productions narratives mais en tentant quelque chose d'assez inhabituelle même aujourd'hui : l'expérience live, donc avec de vrais acteurs et des prises de vues réelles. Le studio évoque d'ailleurs le fameux épisode « Bandersnatch » de Black Mirror et estime qu'ils peuvent creuser dans cette direction à une époque où le streaming est accessible de n'importe où, mobile inclus.



Si le terme « jeux » reste maintenu (toujours bien de préciser), on notera que le communiqué esquive pour l'heure la mention « consoles ».