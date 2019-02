Titanfall redonnera des nouvelles cette année Titanfall redonnera des nouvelles cette année

L'absence de Titanfall 3 (qui attendra apparemment son heure) au profit du désormais disponible Apex Legends signifie t'il une mise à l'arrêt provisoire de la franchise ? Apparemment non.



Vince Zampella, boss de Respawn, vient d'indiquer aux fans que nous reverrons du Titanfall d'ici la fin d'année, et il tient bien à appuyer sur le nom « Titanfall » pour bien faire comprendre que nous parlons du coeur de la franchise (méchas & co).



En mettant de coté un troisième épisode ou même un refonte VR (Zampella a démenti ce point), difficile d'imaginer ce qui se cache derrière ce projet, et on croise juste les doigts pour que ce ne soit pas un bête petit jeu sur mobile.