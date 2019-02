The Walking Dead : la date du grand final The Walking Dead : la date du grand final

Bêtement leakée sur le menu même du jeu, la sortie du tout dernier épisode de The Walking Dead : The Final Season tombera bien le 26 mars prochain (PC, PS4, One, Switch), avec en lancement conjoint de la version boîte sur les trois consoles.



Un coup d'oeil aux différentes jaquettes permet à l'éditeur de ne pas mentir sur ses intentions : on parle une nouvelle fois de « disque Season Pass » (ou « carte Season Pass » dans le cas de la Switch), à savoir qu'il suffira d'insérer votre précieux dans la console pour télécharger automatiquement la totalité des épisodes.



Reste maintenant à savoir si ce téléchargement impliquera uniquement l'épisode 4 (le dernier donc), ou si disque & carte ne proposeront en leur sein que le tout premier.