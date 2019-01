Bilan 2018 : Spider-Man devant BO4 en Espagne Bilan 2018 : Spider-Man devant BO4 en Espagne

La semaine dernier, le site Hobby Consolas ajoutait une couche au bilan 2018 avec les chiffres hardware du territoire espagnol, où la PlayStation 4 ressortait vainqueur d'une large tête par rapport à la Switch, tandis que la Xbox One subissait les lois d'un des marchés les plus difficiles pour la marque : son quota est en-deça de celui de la 3DS.



Bref, un bilan qui s'accompagne aujourd'hui de chiffres softwares (toujours pour l'Espagne), ce qui est toujours aussi peu commun pour une zone européenne, et remarquons que si les têtes d'affiche restent identiques à la globalité de l'occident, félicitons tout de même Spider-Man d'avoir réussi l'exploit de faire mieux qu'un Call of Duty, tout en constant l'échec massif de Battlefield V.



Note :

- Uniquement les ventes physiques.

- Ne sont listés que les sorties de 2018 (donc ne cherchez pas GTAV)



1. FIFA 19 : 550.000

2. Red Dead Redemption 2 : 320.000

3. Spider-Man : 240.000

4. Call of Duty : Black Ops 4 : 200.000

5. God of War : 175.000

6. Pokémon Let's Go : 150.000

7. Super Smash Bros. Ultimate : 115.000

8. Far Cry 5 : 105.000

9. Assassin's Creed Odyssey : 85.000

10. Super Mario Party : 65.000



11. Dragon Ball FighterZ : 55.000

12. Monster Hunter World : 54.000

13. Donkey Kong Country : Tropical Freeze : 53.000

14. Mario Tennis Aces : 49.000

15. NBA 2K19 : 48.000

16. Just Dance 2019 : 45.000

17. PES 2019 : 42.000

18. Detroit : Become Human : 40.000

19. Shadow of the Tomb Raider : 39.500

20. Spyro Reignited Trilogy : 38.500