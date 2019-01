Jump Force : des visuels de Boruto Jump Force : des visuels de Boruto

Voici les premiers visuels (en scan) de Boruto, l'un des quatre derniers personnages annoncés au casting de Jump Force, les derniers étant également de l'univers Naruto avec donc Gaara, Kakashi et Kaguya.



A un mois de son lancement (PC, PS4, One), les fans des productions Jump espèrent toujours que le roster ira piocher encore un peu plus vers d'autres licences, surtout lorsqu'on s'aperçoit que sur 37 personnages annoncés pour le moment, la moitié provient du trio DBZ/One Piece/Naruto.



Rappel des horaires pour la bêta ouverte



18 janvier :

- de 13h00 à 16h00



19 janvier :

- de 06h00 à 09h00

- de 17h00 à 20h00



20 janvier :

- de 21h00 à minuit