Anthem : encore 10mn de gameplay

Le futurn'en finit plus de se montrer sur IGN qui nous offre une nouvelle grosse vidéo de gameplay pour, le temps d'une dizaine de minutes, assister à la mission Hidden Dephts, toujours en coopération à trois avec les différentes classes : Interceptor, Storm et Colossus.C'est dans une semaine, le 25 janvier, que les abonnés EA/Origin Access et ceux qui ont précommandé le jeu pourront s'essayer à une première phase de bêta durant trois jours, accessible ensuite à tous du 1er au 3 février. Le jeu complet arrivera lui le 22 du même mois.