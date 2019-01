Xbox Game Pass : 4 de plus ce mois-ci Xbox Game Pass : 4 de plus ce mois-ci

Le Xbox Game Pass n'en a pas terminé avec le mois de janvier puisque, après teasing, Microsoft confirme qu'arriveront cette semaine We Happy Few et LEGO La Grande Aventure, suivis la semaine prochaine de La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor et Saints Row : The Third.



(Pour tout cela, il s'agit d'une déduction assez pertinente de ce que vous voyez derrière le flou ci-dessous)



Ce mois-ci, le service a déjà accueilli :



- Life is Strange - Saison 2 : Episode 1

- ARK Survival Evolved

- Aftercharge

- Ultimate Marvel VS Capcom 3

- Just Cause 3

- Farming Simulator 17