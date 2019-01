Catherine (PC) : nouvel indice avant confirmation Catherine (PC) : nouvel indice avant confirmation

Alors que SEGA continue de poster des images de moutons sur la page Steam de Bayonetta, l'arrivée imminente de Catherine sur la plate-forme de Valve ne fait désormais plus aucun doute puisque le titre vient d'être enregistré par l'organisme de classification ESRB, ayant donc ajouté la mention PC aux cotés de la PS3, la 360 et la One (rétrocompatibilité).



Même si rien n'est encore totalement signé, il devrait s'agir d'un portage de l'original, tandis que joueurs PS4 et accessoirement Vita accueilleront le 14 février (au Japon) la nouvelle édition sous-titrée Full Body avec ses nouvelles options et son troisième personnage féminin. Une édition bien prévue en occident, au moins sur PS4, mais pas encore datée.