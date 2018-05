The Wolf Among Us : la saison 2 maintenue, mais reportée en 2019 The Wolf Among Us : la saison 2 maintenue, mais reportée en 2019

Bonne nouvelle pour les fans de The Wolf Among Us puisque Telltale a enfin tenu à balayer d'un revers ferme les rumeurs concernant l'annulation de la Saison 2 : elle est toujours en développement, mais il faudra finalement attendre 2019 pour la découvrir.



Le développeur fait savoir que ce gros report vient des récents changements d'importance pour le studio, de quoi espérer une ambition à la hausse et un développement sur le nouveau moteur.



Rappelons qu'entre temps, The Walking Dead débutera sa quatrième et dernière saison (logiquement en fin d'année).