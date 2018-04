[Rumeur] COD Black Ops 4 sur Switch, mais seulement le mode Battle Royale [Rumeur] COD Black Ops 4 sur Switch, mais seulement le mode Battle Royale

A quelques semaines des premières réponses officielles, les rumeurs s'enchaînent concernant Call of Duty : Black Ops 4 et voilà que le site GamingIntel vient mettre son pavé en annonçant selon deux de ses sources que le titre sortirait sur Switch mais pas de la façon que l'on pourrait croire : il s'agirait juste du fameux mode Battle Royale, donc livré comme un stand-alone et on l'espère du coup à un tarif raisonnable.



(Note : Question véracité du site, il s'agit du même à avoir évoqué des problèmes pour la campagne solo un mois avant que Kotaku et Polygon affirment finalement son annulation, qui reste néanmoins à confirmer.)



Dans tous les cas, ce nouveau cru sera présenté le 17 mai prochain.