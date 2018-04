THQ Nordic ne sera pas à l'E3 2018 THQ Nordic ne sera pas à l'E3 2018

Là où plusieurs commencent à livrer leurs plans pour l'E3 2018, THQ Nordic fait l'inverse en annonçant qu'ils ne se rendront pas à Los Angeles cette année. Sur le ton de l'humour, c'est parce qu'ils préfèrent regarder la Coupe du Monde, mais officieusement, ça doit surtout être une question d'argent.



Du coup, l'éditeur donne plutôt rendez-vous à la GamesCom du mois d'août pour découvrir plus en détails des titres comme Darksiders 3, Wreckfest et Biomutant. Et ça tombe bien, c'est en Allemagne, donc bien plus proche de la maison-mère (Autriche).