Non sans un certain petit retard, le projetdu français Lionel Gallat trouve enfin sa date de sortie précise : le 13 mars sur PC via Steam, GOG et Humble Bundle, pour 24,99€ en dématérialisé (pas de version boîte pour le moment), et même 19,99€ si vous le choppez avant cela en Early Access.Pas encore de date pour la version Xbox One (le titre reste dans le programme Game Preview), ni pour celle sur PlayStation 4.