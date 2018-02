Nouvelles images pour One Piece : World Seeker Nouvelles images pour One Piece : World Seeker

Après les scans de la semaine dernière, voici maintenant une diffusion officielle des dernières images en date de One Piece : World Seeker qui sont là pour nous en montrer un peu plus sur cette adaptation plus ambitieuse que de coutume pour Bandai Namco, avec ici quelques zones supplémentaires dont une ville et une grotte de cristaux.



Plus qu'à retourner patienter jusqu'à ce que l'éditeur révèle les dernières grandes inconnues autour de ce titre attendu pour cette année sur PC, PS4 & One.