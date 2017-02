Vampyr : quatre nouvelles images Vampyr : quatre nouvelles images

Toujours du coté de Focus Home, voici maintenant quatre nouveaux visuels pour Vampyr, le jeu d'action/aventure des français de DontNod dont on n'a pas appris grand-chose de plus, si ce n'est que vos choix d'action (qui manger ?) pourront mener à de grands changements dans la ville, jusqu'à détruire un quartier entier, et que la durée de vie avoisinera la quinzaine d'heures en ligne droite, et le double pour les fouineurs vu qu'il y aura de quoi looter en plus des choses annexes à faire.



Pour rappel, ce projet auparavant prévu pour ce début d'année 2017 sortira finalement pour le tout dernier trimestre.