L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer le transfert du milieu de terrain international Espoir Jeff Reine-Adélaïde en provenance d’Angers SCO pour un montant de 25 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 2,5 M€ d’incentives et un pourcentage de 15% à la revente en cas de plus-value. Sollicité par de nombreux clubs, Jeff Reine-Adélaïde a donné sa préférence à l’OL en signant, à 21 ans, un contrat de 5 ans, soit jusqu’au 30 juin 2024. Originaire de la région parisienne, Jeff Reine-Adélaïde a été formé au Racing Club de Lens puis à rejoint Arsenal à l’âge de 17 ans où il avait fait ses grands débuts avec l’équipe première lors de l’Emirates Cup face à l’Olympique Lyonnais.

