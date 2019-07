Via un tweet, l'Olympique Lyonnais vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme : OLPLAY. Les supporters lyonnais pourront suivre "toute l'actualité et l'histoire" du club à travers ce nouvel outil et auront un accès illimité à la chaine OLTV contre 1,99 euros par mois, sans engagement. Dans le style de Netflix, le club propose également de revoir quinze ans d'archives, avec des matchs collectors, des émissions passées, des replays...

posted the 07/09/2019 at 04:21 AM by gat