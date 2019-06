Made in Gones

L'Olympique Lyonnais et le Real Madrid ont annoncé, en choeur, le transfert de Ferland Mendy ce mercredi soir de la France à l'Espagne. Les Gones, qui ont recruté le joueur en 2017 contre 5 millions d'euros, vont réaliser une énorme plus-value puisque les Merengue ont dépensé près de 50 millions d'euros. Les Lyonnais ont dévoilé les dessous du transfert dans leur communiqué. "L’Olympique Lyonnais informe du transfert du défenseur international Ferland Mendy au Real Madrid pour un montant de 48 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 5 M€" est-il écrit. Le latéral gauche de 24 ans débarque donc dans la capitale espagnole après avoir réussi la traditionnelle visite médicale. Si quelques doutes concernant sa hanche ont obligé le Real à réaliser des examens approfondis, le Tricolore a visiblement réussi avec brio la batterie de tests pour signer un contrat longue durée, jusqu'en 2025 (6 ans). Il sera présenté mercredi prochain à la presse, à 19h00. Après Eder Militao, Luka Jovic et Eden Hazard, Ferland Mendy est la 4ème recrue de Zinédine Zidane pour ce mercato estival 2019.

posted the 06/12/2019 at 07:07 PM by gat