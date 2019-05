Hier soir juste avant la début du multiplex de la 37e Journée de Ligue 1, au terme d'une finale sans suspense mais pas sans saveur, l'Olympique lyonnais a ruiné la première finale du Barça et remporte sa quatrième Ligue des champions consécutive. Ada Hegerberg a fait honneur à son rang de Ballon d'or en inscrivant un coup du chapeau.



L’OL entre un peu plus dans l’histoire de la C1, tandis que le Barça, qui aura pêché par manque d’expérience, conclut sa saison par une vilaine page blanche. Heureusement, sa place de dauphin de l’Atlético de Madrid en championnat lui promet déjà de revoir l’Europe la saison prochaine. Avec cette fois-ci, peut-être encore plus de frissons à partager.

Côté masculin, la place sur le podium de la Ligue 1 a été validé avec la manière en dominant Caen lors de la 37e journée (4-0). Pour leur dernière de la saison à domicile, les Gones ont livré une première période sans relief avant de dérouler en seconde et asphyxier des Normands à l'agonie. L'OL terminera la saison à la 3e place et disputera donc la Ligue des Champions la saison prochaine.



Buts : Depay (49e, 75e), Cornet (54e), Dembélé (64e) pour l'OL.

Plus tard après le match, Jean-Michel Aulas s'est présenté en zone mixte pour confirmer l'arrivée du tandem brésilien Juninho-Sylvinho pour la saison prochaine. Comme prévu, le premier va enfiler le costume de directeur sportif, et le second va connaître sa première expérience comme entraîneur numéro un en succédant à Bruno Genesio sur le banc.



« Sylvinho nous a donné son accord. Lui, c'est la classe, s'est réjouit le boss lyonnais au micro de Canal +. Il a été managé par Mancini, Guardiola, Wenger, il a cette inspiration du très haut niveau. Il avait beaucoup de sollicitations et nous avons réussi à le convaincre. » JMA a également précisé devant la presse qu'il allait confier une grande partie des responsabilités sportives à Juninho.