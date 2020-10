Dans quelques instant va démarrer le live qui dévoilera la dernière extension du jeu. Les premières images dévoiles un coté sombre et tentaculaire déjà aperçu lors de la sortie de l'extension "Les murmures des Dieux très anciens" sortie en 2016.Liens pour le live : https://www.twitch.tv/playhearthstone Update :La sortie est prévue pour le 17 novembre 2020 et comptera 135 nouvelles cartes. Un nouveau mot-clé fait son apparition : Corrompu. Lorsque vous jouez une carte coutant plus cher en cristaux, la carte possédant le mot-clé corrompu s'améliore dans votre main. Comme le présageait les premiers visuels, les dieux très anciens refont leur apparition sous la forme d'attractions de fête foraine démoniaques aux effets dévastateurs.