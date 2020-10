AnglaisDark Horse192 pages / couverture souple~21 X 30cm– L’artbook en anglais– un artwork dans un stand acrylique– un journal (tout comme le carnet de notes des amoureux utilisé par Noctis et Luna)– le tout dans un beau coffretmardi 09 mars 2021 Forbidden Planet 127€ (+20€ livraison) Amazon.de 178,79€ (+5€ livraison) Amazon.co.uk 169€ (+5€ livraison)PS : A noter que l'artbook sera également disponible en version française

Like

Who likes this ?

posted the 10/15/2020 at 03:42 PM by shady77