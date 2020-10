Divers

Salut à tous, petit article pour avoir vos avis sur des casques à réduction de bruit.Je cherche un casque pour une utilisation à domicile uniquement, que ce soit pour la musique, les films / TV ou le JV avec un son assez neutre et fidèle (j'apprécie particulièrement les sons AKG, Plantronics et Audio Technica sans basses exagérées) et surtoutle tout pour un budget deQu'avez-vous à me conseiller à ce prix?Les Sony WH-1000 et Bose QuietComfort sont apparemment très bons dans ce domaine mais trop cher pour mon besoin.Le Sennheiser HD 450 BT pourrait être pas mal mais j'ai vu quelques avis moyens sur la qualité du son. Et je viens de tomber sur celui-ci : le Sennheiser HD 458BT à seulement 100€ chez la Fnac actuellement, mais je n'arrive pas à trouver les différences avec le 450 ni de bonnes reviews, qu'en pensez-vous?