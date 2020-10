Hello tout le monde,



Voila l’épisode 4 sur la chaine AMC.



La chaine AMC est une chaine cablé mais pas priver, pour faire un parallèle avec la France c’est plutôt une chaine de la TNT mais pas une chaine priver type Canal Plus.



C’est la chaine « TNT » qui produit le plus de series. En plus elle produit des series de qualité. Pour ma part en comparaison avec les 3 premiers épisodes déjà vu précédemment (ABC, A&E et Amazone Prime Video), AMC est clairement la meilleure.



Vu le nombre important de series, j’ai decider de faire autrement pour cette épisodes. Je vais vous proposez mon top 5 series à voir.





Hell On Whells (2011 à 2016) 5 saisons.



Cullent Bohannan, un ancien propriétaire d’exclave et soldat part à la recherche de soldat de l’union pour se venger d’avoir violer et tuer sa femme. Il se retrouve dans le Nebraska à l’époque de la construction de la ligne ferroviére transcontinentale. Une serie qui nous fait decouvrir les Etats unis de cette époque, les grands chantiers, la ségrégation, la violence, la relation avec les autochtones, etc… La plus grande quaité de la serie vient de son esthétique bien lécher qui nous permet de decouvrir lentement des personnesges, leurs difficultés, leurs demons etc…. Loin derriére Deadwood (HBO) dans les series dans la fureur de l’ouest américain tout de même.







The Walking Dead (Depuis 2010 pour déjà 10 saisons)



Oui je triche j’ai deux numeros 5. Pas besoin de présenter la serie Walking Dead, l’histoire d’un groupe de personnes qui essaie de vivre dans un monde aprés l’apocalypse envahit par les zombies. Difficile d’’avoir un avis totalement construit sur la serie. Autant j’ai reussit à finir les BD, autant je me suis arrêter à la saison 5 (comme beaucoup je pense) de la serie. C’est difficile de critiquer la serie car si je dois juger sur les premiéres saisons, Walking Dead devrait etre beaucoup plus haut dans le top. Par contre si je regarde sur plusieurs saisons, la serie tire en longueur et se perd. La serie a encore une grosse base de fan dans l’univers de la pop culture….tant mieux pour elle.







Mad Men (2007 à 2015) 7 saisons



C’est l’histoire de Don Draper un grand nom de la pub dans les années 60 à New York. C’est une serie qui parle surtout de l’univers des hauts cadre dans le business et des grosses entreprises. La vie dans cette univers soit disant parfait ou se cache des ennemis partout. Les relations sont polis mais tout le monde envie le poste du collégue. On y decouvre surtout comment notre mode de vie à changer, le role de la femme au travail, la cigarette,…. On voit aussi se qui n’a pas trop changer le role de la femme en générale ou la différence entre les classes sociale. Attention ce n’est absolument pas une serie militante mais une serie qui est une photo de New York dans les années 60. La boucle est boucler.







The Killing (2011 à 2014) 4 saisons.



Attention ici je parle bien de la serie US (oui il y a une serie scandinave d’origine mais je ne l’ai pas vu…honte à moi). The Killing a fait une premiére enquête sur 2 saison diffusé sur AMC. Ensuite la saison 3 et 4 ont été produite par Netflix sur une autre enquête. Les deux premiéres saison sont de meilleurs qualité mais toute la serie mêrite d’être vu. C’est l’hsitoire de deux policiers qui font une enquete sur la disparition d’une jeune fille. C’est une serie sombre avec des policiers qui ont des vies aussi instable que le reste de la population. Ils sont abolsument pas des polciers super héros. On a une enquete ou on decouvre le coté sombre de notre société avec beaucoup de rebondissements. Un bon policer comme on arrive rarement à le faire.







Halts And Catch Fire (2014 à 2017) 4 saisons



Une serie qui devrait plaire à tous ceux qui aime decouvrir la naissance des pc individuel etc….Le synopsis : Un ingénieur spécialisé dans la micro-informatique confrontent leurs inventions et innovations aux géants de l’époque. » Ici on retrouve dans une serie serieuse l’histoire des centaines d’ingénieurs et informaticiens de l’époque qui travail dans leur garage pour monter leur petite boite. On decouvre les debuts de l’informatique, les premiers salons, la naissance du mac etc…. C’est pas l’histoire vrai mais justement les libertés scénaristique nous fait decouvre les grandes avancés de l’époque en paralléle. Comme les petites histoires, rencontre l’histoire avec un grand H.







Breaking Bead (2008 à 2013) 5 saisons.



La serie Breaking Bad est déjà culte pas besoin d’écrire un long parapgraphe sur le sujet. Un prof qui se lance dans la vente de la drogue quand il apprend qu’il a un cancer pour mettre sa famille en sécurité financiérement. Le génie de la serie vient des effets dramatique et comique qui se rencontre sans que l’un prend le pas sur l’autre. c’est assez rare pour en parler. Il y a d’excellent rebondissement qui permet de ne pas sentir les 5 saisons. La réalisation de certains épisodes sont juste incroyable. Par contre, parfois certains ont du mal sur les premiers épisodes (ce qui était mon cas), il faut insister ensuite on devient totalement accro à l’histoire mais surtout aux personnages.







