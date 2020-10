Plus qu'une semaine avant l'event d'AMD consacré à ses nouveaux processeurs, faisons le point sur les rumeurs/leaks !Tout d'abord, le nom, ça ne sera pas les Ryzen 4000 mais 5000. Ça n'a aucune importance mais voilà c'est dit.Pour une sortie le 20 Octobre des 5800X et 5900X.Sur Zen 2 les coeurs étaient regroupés par 4 dans des CCX (Core CompleX), ces CCX étaient regroupés par 2 dans des CCD (Core Chiplet Dies), les fameux chiplets, et les CPU pouvaient avoir jusqu'à 2 CCD pour un total de 16 coeurs (du moins dans les CPU mainstream).Avec Zen 3 on aura toujours 16 coeurs max, toujours 2 CCD max, mais cette fois les CCD n'auront qu'un seul CCX qui regroupera les 8 coeurs.Qu'est-ce que ça change ?Le défaut de cette architecture en chiplets est que quand deux coeurs qui ne font pas partie du même CCX ont besoin de se partager des données ils doivent passer par l'Infinity Fabric ce qui rajoute une latence considérable.En regroupant tous ces coeurs ensemble ça permet de supprimer cette latence et d'augmenter les performances, plus particulièrement dans les jeux !On en e déjà eu la démonstration avec les Ryzen 3100 et 3300X, le 3100 a 4 coeurs répartis sur 2 CCX de 2 coeurs chacun, le 3300X a 4 coeurs également mais cette fois sur un seul CCX.review d'Ali Sayed :En gros en overclockant les deux CPU à 4.4Ghz pour les mettre sur un pied d'égalité, le 3300X obtient +10% dans les bench et jusqu'à +30% dans les jeux, uniquement grâce à son design.C'est donc très prometteur pour Zen 3, sûrement le plus grand vecteur d'amélioration.v 7nm+ Nouveau process de gravure plus fin avec ses bienfaits habituelsv 5Ghz ! Sans doute uniquement sur le 5950X certes mais ça reste tout un symbolev énorme bond +50% de performance sur les intv meilleures performances sur les float avec notamment le support d'instructions AVX 512v SMT amélioré, plus besoin de le désactiver pour les jeux ?x toujours 2 threads par coeur et non 4 comme certains l'espéraientv +20% IPCv +25% de perf single threadv +15% de perf multi threadv un Infinity Fabric plus flexible pour une meilleure compatibilité avec différentes fréquences de RAMv nouvelle feature Curve Optimizer qui permet d'overclocker indépendamment chaque coeur (uniquement dispo sur B550 & X570)Un leak sauvage d'un benchmark d'Ashes of Singularity est apparu.On y voit le Ryzen 7 5800X comparé au meilleur proc d'intel le i9 10900K, et le Ryzen a une incroyable avance de 15% sur les tests CPU malgré ses deux coeurs en moins.Après le intel garde une légère avance sur les fps gpu et les config de RAM sont différentes entre les deux tests, c'est un peu bizarre mais bon.Ces nouveaux processeurs s'annoncent comme énormes, AMD pourrait devancer intel dans tous les domaines gaming inclu, mais une crainte demeure : les prix vont-ils augmenter ?J'en ai même une deuxième personnellement ayant l'intention de prendre un Ryzen 5700X, est-ce que le rapport au 5800X sera identique aux 3700X/3800X ou bien plutôt aux 3100/3300X ?Dans le second cas on sera bien obligé d'aligner encore quelques billets supplémentaires pour avoir un CCX de 8 coeurs. tssHype ?