Arts

Voilà, y a quelque temps, un gamekyen avait posté son envie de créer un jeu ou d'écrire un scénario pour un jeu... et en commentant, j'avais parlé d'un projet qu'on avait mit au placard et il était intéressé par voir quelques trucs.Donc voilà, je poste ici quelques sprites 2D du projet.On a évidement beaucoup plus d'assets 2D mais je ne vais évidement pas tout montrer.Voilà, vous pouvez dire ce que vous en pensez malgré le peu que j'en dévoile.Il s'agissait d'un tower defense en 2D.Où des survivants devaient parcourir les US en buttant du zombé pour arriver dans un centre (style CDC) protéger par l'armé et ayant un vaccin blah-blah... machin.