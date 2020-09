Salut à tous !

Je souhaite échanger de tv et j ai fait ma préco ps5 et série x !

Mon choix se porte sur Panasonic 65hz2000 oled !

À priori c est un super produit mais pour ceux qui s y connaissent pour film série et console next gen pensez vous que c est un bon choix ?

Merci d avance pour vos retours !