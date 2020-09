Hello tout le monde,



Comme promis voici l'épisode 3 sur les series, on passe à la plateforme Amazon Prime Video.



Oui je le fait pas ordre alphabétique.



Pour lire les épisodes précédent voir à la fin de l'article.



Est ce qu’il est vraiment necessaire de présenter la plate forme Amazon Prime Video. Cette épisode risque d’etre plus polémique que les deux derniers épisodes.



Amazon Prime a un trés bon catalogue de « vieux » films et series pour ceux qui veulent les revoir, j’en profite pour refaire des films culte. Amazon Prime pour concurrencer les autres plate formes a compris la necessité d’avoir des series et films originale (exclusif), des productions propre à sa plaforme. C’est ici pour moi qu’il y a un probléme. Je n’ai pas encore vu toutes les series originales évidemment mais j’ai été decu par de grande serie du catalogue fort heurement il y a des exceptions. Je trouve aussi qu’il manque encore la serie culte qui vas lancer la plate forme mais je n’ai aucun doute que la serie à gros budget « seigneurs des anneaux » aura se rôle.



Le nombre de deception ci dessous a fait que j’ai ralentis les series originale Amazone prime. Il y a de bonnes idée de depart mais qui sont flinguer par la suite.



Les grosses deceptions



American Gods



C’est une bataille contre de vielles divinités dans le monde contemporain avec pleine de reférence philosophique qui m’ont perdu. Une écriture et un scénario ou j’étais perdu. J’ai juste regarder la saison 1, j’ai vraiment du mal à faire la saison 2. Je ne comprends pas l’objectifs de la serie. Pourtant je suis preneur des series du type comme The OA (netflix) ou The Leftovers (HB0) mais je suis bien passer à coter. Par contre toujours aussi fan de Ian Mc Shane toujours aussi bon depuis Deadwood (HBO) par contre depuis il a du mal avec les choix de series. Il vient surtout du monde du théâtre.



Carnival Row



Un univers magique avec du budget derriére qui fini par une histoire pas trés interessante. Cette serie avait un vrai potentiel pour nous faire voyager dans un monde feerique et dark, nous faire ouvrir l’imaginaire. La serie a quelques qualité comme sa photo mais c’est bel est bien sont seul atout.



The Man In the High Castle



J’attendais la serie avec impatience, l’histoire est simple les nazis ont gagné la seconde guerre mondiale. Quand j’ai entendu le synopsis de la serie j’étais comme un fous. Finalement quelle deception une serie ennuyeuse, aucun rebondissement, la réaction de certains personnage sont pas crédibles, les personnages ne sont pas approfondis, comme le scénario est maigre, ont a le droit à des long plans ennuyeux.



The Hunters



Surement la plus grosse deception. C’est un groupe de personne qui se réunissent pour combattre des nazis qui n'ont pas abandonné leur projet d’un nouveau Reich. La serie hesite, parfois serieuse, parfois trop drole mais surtout jamais crédible. En plus que fait Al Pacino dans cette serie, mon acteur préférer. Oui j’ai beaucoup pleuré lorsque j’ai vu le resultat final de la serie que j’ai attendu presque 2 ans.



Les series que je conseil



Homecoming



Attention ce n’est pas une serie incroyable mais elle est originale avec une construction et une patte particulière. C’est l’histoire d’une thérapeure qui doit voir des soldats de retour du champ de bataille pour se réinteger à la société. Elle se rend compte alors que quelque chose ne vas pas. Dans cette serie, Julia Roberts porte la serie, elle joue extrêmement bien la thérapeute. Les épisodes sont assez court 30 minutes, cela passe vite, on accroche à l’histoire. La bonne idée aussi est d’avoir jouer avec le format de l’image selon les moments de l’histoire, sa marche trés bien. Le scénario n’est pas incroyable mais compréhensible comme de bon vieux thriller. L’idée de la fin du générique est vraiment bonne, impossible pour ma part de ne pas attendre la fin de celui-ci.







Zero, Zero, Zero



J’ai adoré cette serie mais je ne vais en parler maintenant car c’est une serie co-financier par Canal Plus, Sky (Italie) et Amazone Prime avec une répartition de la diffusion. Je vous en parlerais en meêm temps que Sky (Italie) car l’écriture et l’investissement est surtout italien mais une serie à voir.







The Boys



Surement la meilleure serie originale d’Amazone même si je n’ai pas encore tout vu. Le monde de Marvel vu d’un regard critique tape juste et fort. Je n’étais pas motiver pour commencer la serie. J’ai finalement été pris par le pilote une critique des usa et du monde d’aujourd’hui. Une reflexion sur les hommes et les sur-hommes etc….C’est une serie à voir, j’ai pas envie d’en parler sans la spoiler mais je pense qu’elle est déjà culte pour beaucoup. Malgrés que cette serie est trés bonne, elle reste insuffisante pour qu’Amazon monte d’un palier.









ajb