Comme promis voici l'épisode 2 sur les series, on passe à la chaine A&E.



Pour lire les épisodes précédent voir à la fin de l'article.



La chaine A&E apparient a A&E Television Networks (ils ont aussi a chaine History donc on parlera dans un autre episode). La chaine A&E est connu pour faire surtout des emissions, documentaires et quelques series.



On ne peut pas dire que la chaine A&E est connu pour la production de grosse serie. Il y a bien Longmire (2012 à 2017) qui a connu un certain succès. Une serie lancé et produite par A&E ensuite recupérer par Netflix. Longmire c’est une serie sur une intrigue policière sur fond de la problématique de « l’intégration des amérindiens ». Même si normalement ce n’est à eux de s’intégrer mais c’est un autre débat. J’ai abandonné de Longmire aprés 2 épisodes, si quelqu’un à un avis sur le sujet, n’hesitez pas.



Alors pourquoi parler de la chaine A&E ? Pour la serie Bates Motel.



Bates Motel (5 saisons de 2013 à 2017).



Bates Motel c’est d’une certaine maniére le prequel contemporain du film Psychose. Attention on se calme la serie n’est pas au niveau du film culte d’Alfred Hitchcock. Malgrés cela on redécouvre d’une certaine manière l’environnement de celle-ci, la maison et l’hôtel. On retrouve Norman Bates jeune qui commence a devenir le personnage sombre qu’on découvrira au fur et à mesure dans la série et dans la film. La série exploite bien la relation entretenu avec sa mère. Je trouve que la série sans être extraordinaire, nous fais découvrir lentement les personnages, l’hôtel et cette ambiance particulière de cette famille. J’ai plus de critique à faire pour les deux dernières saison mais j’ai pas envie de spoil, je m’arrête donc là.









