Bonjour, je sais pas si certains d'entre vous connaissent la chaine StrateFox, mais si c'est pas le cas je voudrais juste partager car ils font vraiment un taf remarquable avec leur émission "splash wave" (hommage à une des musiques de outrun), qui est une série de making of, parlant des jeux ayant marqués l'ère des 16 bits (super nintendo, sega megadrive) c'est absolument bien narré et documenté, il y a de belles anecdotes et surtout c'est graphiquement bien illustré (visuels en HD, Illustrations 3D etc), dit comme ça tout à l'air parfait, mais c'est hélas en anglais (pour ceux que ça rebuterait) et c'est malheureusement pas sous titré en d'autres langues, mais pour les suivre depuis des années, si vous êtes passionnés de l'ère 16 bits ou juste curieux sur la réalisation de jeux vous reviendrez souvent sur leur chaîne...



J'ai fait une petite sélection des épisodes que j'ai le plus apprécié, y compris celui sorti récemment sur le making of de Street Fighter 2







celui sur streets of rage 2 reste mon favori et très intéressant quand on sait que le 4ème volet est maintenant sorti





Making of de sonic





Zelda 3 (a link to the past)





StarFox





Et encore plein d'autres...

je partage le lien de la chaine en dessous... Bon weekend