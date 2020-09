Tests

Senran Kagura : Estival Versus

Développeur : TamsoftDate de sortie : 26 mars 2015Genre : Beat them allPITCH :De jeunes ninjas provenant d'écoles rivales sont aspirées dans un monde parallèle où le temps s'écoule plus lentement afin de s'entrainer pour affronter un démon qui s’apprête à ravager la terre.Mais les choses ne sont pas aussi simples quand celles-ci découvrent que cette dimension parallèle aux allures d'une plage en plein été, les êtres chers disparus côtoient les vivants.Senran Kagura Estival Versus n'offre évidement pas les scénario le plus intéressant ni le plus complexe mais ce n'est évidement pas le but du jeu.L'histoire est raconté sur 8 jours, chaque jour proposant de suivre l'évolution psychologique des certaines héroïnes ou simplement les aventures débridées d'autres héroïnes n'ayant pas de problème émotionnel par rapport à un être disparu.Autre que cela, le jeu propose aussi des histoires personnelles, n'ayant pas de rapport avec l'histoire principale, pour chaque héroïne et le plutôt comique le plus souvent.GAMEPLAY :SKEV est un jeu de beat'em up à la 3ème personne où vous incarnez à tour de rôle l'une des 27 héroïnes ninja que propose le jeu.Seule ou avec une ou deux partenaire, vous devez parcourir les niveaux en battant les ennemis et autres protagonistes pour gagner le concours du festival afin de pouvoir apprendre les techniques ultimes ninja.Voilà... Le jeu se résume à ça. Les niveaux peuvent comporter une ou plusieurs plateformes que vous devrez détruire avant de finir le niveau. Niveaux plutôt courts.A la fin de chaque niveau, vous pourrez apprendre de nouveau coups et débloquer des arts ninja que vous pourrez utiliser en consommant votre jauge de art ninja.Celle-ci augmente en capacité avec les niveaux et se remplit à chaque coup porté ou en ramassant des parchemin d'art ninja.Après un succession de coups faible, vous pourrez utiliser un coup fort pour faire voler vos adversaires et les rusher pour des combos aériens.Garde, esquive/run, saut et courir sur les murs sont aussi de la partie.Lors des niveaux avec partenaire, vous pourrez effectuer des combos aériens en duo ou trio en touchant l'écran tactile, pour un max de dégâts.Le principe du jeu étant de "déshabiller" les adversaires. Pour cela, ils vous faudra réaliser moult combos sur votre adversaire ou simplement réaliser des art ninja bien placer.A force de voir ses vêtements déchirer à cause des coups portés, les protagonistes se retrouvent en bikini... lui aussi pouvant être déchiré dans un finish censuré.Le jeu propose aussi des creative finishers à trouver durant les niveau et mettant en scène de nouvelles façon pour les protagonistes de se retrouver nue dans une situation et position plutôt humiliante. (une MAJ de 2Go, gratuite, sera nécessaire pour profiter de 2 persos et des nombreux creative finisher supplémentaires)Au début du jeu, le gameplay m'a laissé de marbre.Les filles n'ont pas un gros panel de coups et certaines ont du mal à modifier leur trajectoire une fois un combo amorcer.Du coup, on passe parfois à côté des adversaires car ceux-ci on bougés. (Le lock n'étant pas non plus le plus efficace)Vers la fin du jeu, quand les filles ont augmenter leur stats, acquis toutes leurs techniques, elles peuvent changer de trajectoire bien plus aisément, rendant le jeu plus agréable et plus "varié". (on va dire)Autre soucis, certaines filles n'ont pas de dash avant... On a beau appuyer vers l'avant pour foncer vers un adversaire... elles effectuent un saut arrière. (pas comprit le but)Pareil une fois au sol, on appuie vers l'avant pour vite foncer vers l'adversaire mais c'est un saut arrière qu'on réalise... très frustrant et contre-intuitif.Quelques soucis de visibilité par moment avec une caméra pas forcément bien placée.Autre que ça, le jeu propose aussi de pouvoir habiller et personnaliser les filles dans le dressing.Globalement, le jeu reste fun.RÉALISATION :Graphiquement, les modèles sont simples mais sexy et plutôt agréables à regarder si on aime le design manga japonais.Les textures et décors ne sont pas très variés mais vu la nature du jeu... OSEF!Juste un soucis avec le highlight sur la peau des filles qui est plus foncé que le reste... du coup, on a une impression de "creusé" en plein milieu des cuisses, par exemple.Côté animation, c'est plutôt réussi. Que ce soit les filles, les coups ou les parties qui doivent bouger en gros plan, le tout est bien animé.Pas noté de chute de framerate en particulier.Les personnages se contrôlent bien et les coups sont faciles a maitriser.Côté OST, c'est plutôt bon. Chaque fille à son thème et certains morceaux sont bien entrainant pendant le combat.La VO est agréable même si on comprend pas le japonais.Par contre, il y a beaucoup de dialogues "orduriers"... là, par contre ça y va même si certains passage sont volontairement censurés, c'est hard par moment. (des fois, ça en devient comique)La durée de vie est assez bonne. 3 niveaux de difficulté, chaque jour comporte 7 missions. Le jeu comporte 8 jours dont une journée supplémentaire au tout début du jeu, plus courte.Ainsi que 5 missions personnelles par fille. (il y en a 27)En résumé,Senran Kagura Estival Versus est un petit beat'em up plutôt sympathique même si le début du jeu ne pas vraiment convaincu. Le gameplay gagne finalement en progression.Le jeu comporte aussi une bonne partie d'humour avec du grand n'importe quoi dans les différentes histoires, si on aime l'humour à la japonaise.Mais même si le jeu reste un bon petit défouloir, il n'en reste pas moins vide pour ce qui est de variété de gameplay.A conseiller à petit prix ou si vous êtes fan du genre.+ Gameplay agréable sur la fin+ Humour+ 27 perso jouables, plus de 100 missions- Gameplay pas ouf au début- Censure/10