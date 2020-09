Hello tout le monde



Je me lance dans une serie de petit article pour reprendre de manière différente l’univers riche des series. Celle-ci prennent de plus en plus de place, certaines sont dignes de grand film.



Je vais faire une quarantaine d’article (enfin si je tiens). Chaque arrticle se concentrera sur une chaine ou une plateforme qui diffuse, produit et achete des series. Chaque fois j’indiquerais des series diffuser ou produite par cette chaine que je vous conseil et pourquoi. Evidemment mes choix seront subjectifs. En même temps, vous aurez une vision plus clair des chaines et des plateformes qui existe pour le moment sur le marché.



Evidemment la majorité des chaines seront américaines même si il y aura bien quelques perles européennes.



Voici la liste que je vais suivre par ordre alphabétique :



ABC, A&E, Amazon Prime Video, AMC, Apple TV+, Audience Network, BBC America, BBC Royaume Uni, BET, Canal Plus, Canale 5, CBS , Channel 4, Comedy Central, Disney +, Epix, FOX, Freeform, FX, FXX, HBO, History, Hulu, IFC, Lifetime, M6, MTV, NBC, National Geographic Channel, Netflix, Rai, Reelz, Showtime, Spectrum, Starz, Sundance TV, SVT1, Syfy, TBS, The CW, The Paramount Network (spike), TNT, TrutTv, USA Network, We Tv et enfin WGN America.



Je ne parlerais pas des chaines ou des plateformes suivante :



Adult Swim



La chaine appartient à WarnerMedia, elle diffuse les dessins animés pour adulte avec des series qui ont une grosse reputation comme Ricky et Morty ou Les Griffins par exemple. Le probléme est que je ne connais juste de noms et de réputation donc impossible pour moi de developper le sujet convenablement.







Bravo



la chaine appartient à NBCUniversal, elle s’adresse à un public plutot féminin avec beaucoup de telerealite. La serie produite la plus connus est Girlfriends Guide to Divorce…impossible de conseiller une serie de cette chaine.







CMT



La chaine apprtient à Viacom Media Networks specialiste dans la musique country. Chaine qui faits surtout des emissions et des telerealites. La serie la plus connus étant Nashville que je n’ai pas vu mais qui à une base de fans.







Crackle



C’est une plateforme de streaming qui a du contenu de qualité mais pas beaucoup de series originale. Les series les plus connus sont Snatch, Chosen et StartUp. Ce sont des series moyenne.















E!



C’est une chaine qui appartient à NBCUniversal, elle fait surtout des emissions. La seule serie connue est The Royals... qui est assez mauvaise.







El Rey Network



La chaine s’adresse au public latinos américain. Ils ont fait une serie assez connu qui a beaucoup de fans mais que j’ai pas vraiment aimer, un rythme trop lent et un scénario qui manque d'inspiration, pourtant au debut j'avais été hyper : From Dusk till Dawn.







Facebook Watch



C’est une plateforme gratuite qui lance quelques series originale mais ce n’est pas encore la grande réussite. Il y a une serie qui m’interesse mais que je n’ai pas encore vu : Limetown avec la grande Jessica Biel.







Hallmark Channel



Chaine specialisé dans les telefilms, les series sont des series de triste qualité.







OWN



La chaine d’Oprah Winfrey qui fait surtout des shows, ils ont fait quelques series mais une est vraiment sortie du lot Greenleaf mais je n’ai pas accrocher pour ma part. Cette serie à pourtant quelques qualités avec l'écriture de quelques dialogues et de bons acteurs.







TV One



Chaine qui s’adresse à un public plutot afro-americain. Ils ont quelques series originales mais rien de transcendant. Elle reste moins bonne dans la production de serie originale que la concurente BET.







Up Tv



Ancienne chaine de gospel qui devient une chaine familiale avec quelques tentatives de series B, presque introuvable Europe.



VH1



Chaine musicale qui a fait quelques series autour de la musique mais surtout de la telerealiter. Je ne connais pas bien les series de la chaine, je vais surement essayer celle-ci "The Breaks" que j'ai pas encore vu.







Viceland



C’est une chaine assez connue. Il produise de nombreux documentaire et reportage fiction. Ce n’est pas vraiment des series pour moi, je l’intègre pas au « projet », mais j'aime bien la chaine.







Youtube Premium



Tout le monde connait la version payante de youtube qui à plusieurs series à son actif. Certaines ont eu un petit succès comme « les 12 jours sanglants de Noel » ou « Groom » mais encore rien d'exceptionnel selon moi.









ajb