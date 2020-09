L’édition collector de Little Nightmares 2 est maintenant aussi disponible en pré-commande à 50€ sur la Fnac !Pour rappel, cette édition contient :- le jeu en version physique (PS4, Xbox One ou Switch)- un boitier steelbook exclusif- un petit artbook de 56 pages- Un diorama de Mono et Six en train de voyager à travers une télévision- La bande son complète du jeu en CD et démat- une planche de stickers- une carte lenticulaire- des bonus in-game- le tout dans une boite en forme de TVDisponibilités : Bandai Namco 49,99€ (+ porte-clés bonus) (+6,5€ livraison)