Le double pack Amiibo Super Mario de Mario chat + Peach chat est enfin disponible en pré-commande à 50€ sur Amazon ! A noter que ce n'est qu'un prix de départ... ils s'aligneront sans aucun doute un peu plus tard au prix éditeur (30€) et que les autres boutiques ne devraient plus tarder a le proposer aussi. Enfin, seuls 15 000 exemplaires sont prévus pour le 21 février 2021 !