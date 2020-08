Bonjour, Les précommandes de l'édition physique de l'Action RPG de Nihon Falcom : Ys Origin sont ouvertes chez Amazon France au prix de 25€. Le jeu est disponible sur Switch et la PS4. Pour rappel le jeu est édité par DotEmu et aura les sous titres Français !

Who likes this ?

posted the 08/16/2020 at 03:20 PM by yais9999