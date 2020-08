Bonjour à tous

Je dois acheter une tv ! j'ai pas mal surfé sur le net pour me renseigner mais c'est vraiment un dilem.

Chaque technologie ou TV a ses arguments.

J'ai un recul de 4-5m et en terme de budget je pense pourvoir mettre 3000€ mais faut il mettre autant ?

La lumière rentre chez moi toute la journée !

Mon utilisation serait jeux mais je ne veux pas me priver non plus d'un film.



J'avais vu la Samsung 85qe80t

Mais un camarade m'a dit que sa TV selon lui qui est plus vieille en fait autant (Sony kd49xe9005 ) même si on est pas sur la même taille etc



J'aurais voulu donc savoir s'il y avait des connaisseurs qui pourrait m'aider dans mon achat

Me proposer quelques modèles



Merci d'avance