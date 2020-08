Salut !Je suis un gros fan de la saga Dynasty Warriors (ouais, ça existe !), et en attendant le prochain, je me suis dis que j'allais parler de TOUS les Dynasty Warriors, en plus des spin-off. Ouais, ça va être long, mais j'aimerais tout simplement partager un peu mon fanboyisme de cette saga et ses spin-offEt pour commencer, je reviens sur le tout premier épisode, sorti sur PS1 !Est-ce qu'il y aurait des fans de la saga parmi vous ?Connaissiez-vous le premier épisode ?Avec quel épisode vous avez découvert la saga ?