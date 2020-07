Salut à tous!



Après le show Microsoft, je peux pas dire que j'ai été emballé. Passons sur Halo, ce qui m'intéresse en tant que fan de jeux de bagnoles c'est Forza.

A priori pas de problème, c'est Forza, ce sera forcément un jeu de lancement. Et même pas finalement...



J'avais acheté une Xbox one en 2013 juste pour Forza 5 (et MyCanal mais ça je le savais pas encore^^). Bah j'ai été déçu. Je retrouvais pas cette passion d'un GT pour les voitures même si le jeu avait plein de qualités.

Non ce qui m'a convaincu d'acheter une Xbox Series X dans le futur : Forza Horizon.



C'est le joyau de Microsoft à mes yeux. Ca a commencé en tant que spin off de la série Motorsport mais dès Forza Horizon 2 j'ai su qu'elle allait lui voler l'affiche.



Pff, un reveal de la Series X avec le nouveau Forza Horizon et c'était l'assurance de vendre pas mal de consoles je pense. Alors oui c'est pas the Last of Us en termes de ventes, mais Halo + Forza Horizon en lancement et c'est déjà plus pareil.

Alors désolé pour Forza Motorsport mais Horizon est maintenant le numéro 1.



Je vais probablement même pas acheter une console à leur sortie vu que ni GT7 ni Forza 8 n'ont de date de sortie. En tout cas, dommage question planning chez Microsoft, fallait faire de Forza Horizon 5 un jeu de lancement.