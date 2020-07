Je viens de le prendre, 9 euros chez Micromania, et apres quelques heures de jeu je suis mitigé:



En gros j'ai comme l'impression que c'est un peu repetitif, la carte et immense mais semble vide avec des avant postes à nettoyer ou des Arches à ouvrir.



On dirait un peu du Far Cry melangé à du Just Cause (bah oui Avalanche quoi).



Alors attention je trouve le gameplay solide comme Rage 1, c'est amusant, y a un bon feeling avec les armes et plein de trucs à debloquer, mais le reste sonne un peu comme un open world generique et repetitif.



Le scenario semble absent aussi.



D'ailleurs l'open world lui meme à part entendre des explosions toutes les 2 sec car y a des mecs qui se battent constamment de partout ben c'est un peu chiche, y a le marchand qui fait chier aussi avec sa camionette j'ai l'impression il est constamment la ou je suis et c'est relou de constamment l'entendre brailler dans son micro "bam bam c'est les soldes".



Bref en gros c'est ca tout le long du jeu ? Que je perde pas 40 ou 50h de jeu pour rien.