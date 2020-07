Tests

Criminal Girls 2 : Party Favors

Développeur : Nippon Ichi SoftwareDate de sortie : 23 septembre 2016Genre : 2D Dungeon CrawlerPITCH :7 jeunes filles détenues au purgatoire sont candidates pour suivre un programme de reforme afin de retourner sur terre pour y mener une vie sans péchés.Alors que le superviseur en charge de leur réhabilitation est briefé sur ses protégées, un problème survient et tous les prisonniers s'échappent.Le superviseur doit alors prendre en charge les 7 jeunes filles et les guider au sommet de la tour qu'est le purgatoire pour les mettre à l'abri.Mais tout va de travers lorsque qu'un autre superviseur vous informe que vous êtes censé n'avoir que 6 détenues à reformer et que par conséquent, l'une des détenues est en fait une vraie criminelle s'étant échappée de l'enfer.Ne sachant pas qui est qui, le superviseur et les 7 jeunes filles sont envoyés en enfer.Alors, l'histoire est à peu près la même quand dans le premier épisode. Des jeunes filles ayant commis un "pêché" moral sont envoyées au purgatoire avant de commettre un vrai "pêché" afin de se repentir et avoir une deuxième chance sur terre.Sauf qu'ici, l'histoire va un peu plus loin en insérant un détenu qui n'est pas censé avoir une chance d'être réformé et qui va devenir source de suspicion et conflit au sein du groupe.L'histoire ne vole pas très haut mais reste tout de même passable.Si vous avez jouez au premier, n'attendez pas un bouleversement au niveau scénaristique. On reste dans le le simple et accessible, ce qui n'est pas forcément un mal.GAMEPLAY :A l'instar de Criminal Girls, Criminal Girls 2 est lui aussi un RPG de type Dungeon Crawlers en 2D.Le jeu garde le même style de gameplay, combats et séance de motivations.Donc, vous dirigez un groupe de 7 jeunes filles au travers de donjons et êtes attaqués aléatoirement durant vos déplacements.Vous pour compter sur les 7 jeunes filles pour les combats, durant lesquels vous pourrez donner des ordres à 4 d'entre elles avec possibilité de les interchanger en cours de combat.Comme dans le 1, le superviseur (vous) ne combat mais donne des ordres aux jeunes filles.A chaque début de tour, chaque jeune fille propose une action selon son état (HP) et aptitudes acquises et c'est à vous de faire le bon choix selon la situation.A chaque tour, vous ne pourrez avoir recourt qu'à une seule action de la part des filles ainsi qu'une utilisation d'objet si nécessaire.Il faudra alors faire attention car utiliser une potion d'HP peut modifier les actions proposées et passer à côté d'une attaque puissante.La nouveauté dans ce deuxième opus est la possibilité de motiver les filles en combat en les encourageant ou en leur criant dessus, etc... Et selon leur affinités (personnalité), elles seront soit découragées et verront leurs stats baisser ou au contraire, elles se verront motivées et auront alors un boost de stats.Les actions en duo sont toujours présentes ainsi que les séance de motivation.Les jeunes filles ne peuvent gagner de nouvelles compétences que par une séance de motivation qui met en scène divers mini jeux se jouant avec ou sans l'écran tactile.Comme dans le premier, il s'agit de scène plus ou moins SM... Utilisation de cravache, envoi de décharges électriques ou jet de substance gluante sur des parties de leur corps bien précises.A la fin de ces séances, si vous avez gagnez assez de points, vous pourrez débloquer une nouvelle aptitude active ou passive... ou simplement gain de stats.Ici, les séquences érotiques du jeu n'ont pas été censurés comme dans le premier, donc plus de brume rose parasitant votre jeu pour cacher une partie du corps des jeunes filles qui était de toute façon cachée par un vêtement. (merci la censure stupide de NIS)Concernant l'équipement, tout comme dans le 1, les filles sont équipées dès le départ et il n'y a aucun équipement à récupérer dans le jeu. (Si ce n'est les consommables)Hors combats et séances de motivations, le jeu est assez linéaire car vous n'évoluez que dans des couloir avec peu d’interactions quelles qu'elles soient.RÉALISATION :Pas énormément à dire sur Criminal Girls 2.Les sprites 2D du jeu sont plus fin que dans le premier, ainsi que les arts qui sont plus travaillés.Les ennemis ne sont toujours pas animés et les animations des filles sont très basiques et n'ont que très peu de frames.Point négatif... Le bestiaire est à 90% le même que dans Criminal Girls 1. Et je ne parle pas de bestiaire commun à la licence mais bien d'une réutilisation des mêmes sprites.Côté bande son est correcte... Tout comme dans le 1, il n'y a pas de morceau marquant.Le jeu dispose d'un VO.Côté difficulté et durée de vie, le jeu n'est pas super difficile étant donné qu'il se base sur le leveling.Comptez une trentaine d'heures pour le platine.En résumé,Tout comme le premier, Criminal Girls 2 est un petit RPG sympa mais sans ambition dans sa réalisation. Plus joli que le premier mais effort minimal pour ce qui est des nouveautés et réutilisation des mêmes sprites d'ennemis.La censure est moins présente, ce qui est un bon pas en avant. Le premier était vraiment mal censuré.On reste encore dans le jeu de niche sympathique mais n'offre que trop peu de nouveautés... A conseillé si vous avez bien aimé le premier.+ Une 2D propre+ Les combats restent intéressants- Linéaire- Réutilisation des mêmes sprites ennemis que dans CG1- Manque de nouveauté/10