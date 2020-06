"L’équipe aime vraiment les jeux narratifs, surtout ceux qui impliquent la résolution de puzzles. Nous sommes également des joueurs de jeux de rôle passionnés et dévoués ; nous voulions raconter une histoire mystérieuse, comme celles que l’on peut jouer à une table, et donner vie à cela dans un jeu"

Call of The Sea a été annoncé lors du dernier Inside Xbox, et ça été l'un des jeux coup de cœur de l'Inside pour de nombreuses personnes (avec The Medium)Le jeu développé par Out of the Blue et édité par Raw Fury s'est dévoilé un peu plus à l'occasion du Future Game Show qui s'est tenu il y a quelques jours, lors d'une nouvelle vidéo :Tatiana Delgado, directrice du jeu Call of the Sea a déclarée ceci :Call of the Sea sera disponible en fin d'année sur Xbox One, Xbox Series X et PC et sera inclut dans le Xbox Game Pass.