Dans une Vidéo de JVC, le responsable de la localisation de chez Sega annonce des infos prochaine pour les fans Français de Yakuza 7, Des sous titres Français en perspective donc (Même si restons prudent) sachant que selon la responsable de localisation de chez Atlus si P5R fût traduit c'est grace aux bon chiffres de Judgment..... Je vous mets ici le lien de l'interwiew de Allisa James (La responsable de localisation de chez Atlus).et il y a une vidéo de 13mins de présentation du gameplay avec la vidéo et le message de Scott Trichat (Le responsable de localisation de chez Sega)

posted the 06/15/2020 at 03:53 PM by yais9999