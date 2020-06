Shadow of Scantrad [SoS]

Bonjour,Après des mois d'absence, Captain Tsubasa se déconfine à son tour et revient avec le quatrième tome. Dans celui-ci, le Japon de Tsubasa est opposé à l'Argentine de Diaz. Qui cette fois aura le dessus ? A vous de le découvrir en cliquant dans la rubrique Rising Sun pour récupérer le tome intégralement en français.

posted the 06/12/2020 at 06:51 PM by naru