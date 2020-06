"Le dernier jeu prévu pour sortir avant avril (à moins qu'Ubisoft ne décide qu'il s'agit du titre qui doit être repoussé à cause du COVID-19 ou qu'il y a trop de AAA commercialisés durant une période trop restreinte) est Far Cry. Je ne souhaite pas ruiner les plans d'Ubisoft en donnant toutes les informations, mais je peux vous dire avec certitude que ceux qui n'ont pas aimé le cadre nord-américain de Far Cry 5 devraient trouver celui-ci bien plus intéressant lorsqu'il sera révélé, durant la présentation d'Ubisoft le 12 juillet."

Cette information provient du magazine GameReactor qui affirme haut et fort que Far Cry 6 est en développement depuis plusieurs années et qu'il sera annoncé le 12 juillet, lors du Ubisoft Forward.Toujours selon GameReactor, ce sixième épisode devrait débarquer avant avril 2021 dans un univers exotique semblable aux premiers opus.Mais rien d'officiel pour le moment. Attendons une officialisation de la part d'Ubisoft.