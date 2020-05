On commence avec le nouvel album de Mushroomhead qui sort un nouvel album le 16 juin 2020 avec déjà un clip et une chanson.Tracklist:01. A Requiem For Tomorrow02. Madness Within03. Seen It All04. The Heresy05. What A Shame06. Pulse07. Carry On08. The Time Has Come09. 11th Hour10. I Am The One11. The Flood12. Where The End Begins13. Confutatis14. To The Front (bonus track)15. Sound Of Destruction (bonus track)16. Another Ghost (bonus track)17. Lacrimosa (bonus track)Dispo en préco sur EMP dont une édition spéciale avec un vinyle et un masque.26,99 euros.On enchaîne avec le groupe Carach angren qui sort son prochain album du nom de : Franckensteina Strataemontanus le 24 juin 2020.Tracklist:01. Here In German Woodland02. Scourged Ghoul Undead03. Franckensteina Strataemontanus04. The Necromancer05. Sewn For Solitude06. Operation Compass07. Monster08. Der Vampir Von Nürnberg09. Skull With A Forked Tongue10. Like A Conscious Parasite I Roam11. Frederick’s Experiments (bonus track)Édition limitée à 3000 exemplaires 24,99.Et pour finir en beauté Static X Project Regeneration Volume 1 pour le 10 juillet 2020.Tracklist:"Road to Hell""Something of My Own""Terminator Oscillator""Hollow""Disco Otsego""All These Years""Bled for Days" re-recorded with new vocalist"Push It" re-recorded with new vocalist