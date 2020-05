Salut tout le monde.



Je suis à la recherche d'un nouveau PC portable et je suis un peu perdu. Il y a tellement de spécifications différentes...



Connaissez-vous un bon site qui permet de faire des comparaisons ? Un PC à conseillé peut-être ? Une marque à éviter (un ami m'a déconseillé Acer).



Voici ce que je recherche:



- Budget: 800€ max

- Un PC très polyvalent. Je joue très peu sur PC mais je n'ai pas envie qu'il soit complètement à la rue non plus (pour vous donner une idée, le dernier jeu auquel j'ai joué c'est Sonic All Star Racing ^^)



Merci à vous.