Salut



Je viens de finir toute les missions annexes dans la campagne solo, et j'ai fais

63/90 missions (de base dans le tableau)

1/1 Toad Rouge

1/1 Toad Bleu

1/1 Toad Vert

3/3 Toad Violet

3/3 Toad Jaune

3/3 Toad Gris (administrateur)

2/2 Peach

1/1 Yamamura

3/3 M. Gomme

3/3 Undodog

3/3 M. Élément

3/3 Sonothécaire



Il me manque le décor derrière Yamamura, il a un style rétro le décor, et du coup le Mario Géant aussi.



Donc faut faire quoi pour les avoir?