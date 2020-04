Divers

Il ne sont plus que deux.



Chiotgamer et Slyder se font face. Le duel fait rage, les coups partent dans tout les sens. La tempête s'abat sur les deux derniers survivants. Chacun évite les attaques de l'autre avec maitrise.

Chiotgamer a choisi le chiffre chance 1 tandis que Slyder a choisi le chiffre 3.



Les infectés se font emporter par la tempête. Des morceaux de corps virevoltent dans le ciel et s'écrasent sur le sol. Mais les deux derniers survivants ne lâchent rien. Ils se font face. Dans un ultime coup de poing, qu'ils déclenchent simultanément, ils donnent tout ce qu'ils ont.



Les deux adversaires s'écroulent au sol...



Un des deux se relèvent. Il a choisi le bon chiffre. Il file vers le bunker, ouvre la porte et rentre à l'intérieur.

Il entend la tempête grondée au dessus de lui. Plus il s'avance dans le bunker, plus il découvre des choses.

D'abord un tunnel, puis un fleuve. Mais voilà qu'un bateau apparait. Voici donc le moyen de quitter cette île. C'est alors que le dernier survivant quitte l'île après avoir bravé plusieurs dangers. Dans sa sacoche, du papier toilette et le remède. Il va pouvoir soigner beaucoup de personnes.



Bravo à tous mais surtout à lui.





























Bravo à ...































Slyder.





P.S : Merci d'avoir participé et désolé aux déçus. Ce n'était qu'un jeu pour passer le temps en cette période délicate.